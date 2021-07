Eigenwilliger Freizeit-Look: Ashley Olsen-Freund gibt ersten Einblick in Beziehung

Der 32-jährige Eisner hat dem Foto von Ashley Olsen keine Bildunterschrift hinzu. Er fügte dem Schnappschuss laut US Weekly jedoch auch ein Foto von sich hinzu, auf dem er auf einem Baumstamm steht.

Ashleys Schwester Mary-Kate Olsen, die seit Anfang des Jahres offiziell von ihrem Ex-Mann Olivier Sarkozy geschieden ist, hatte Anfang des Monats darüber gesprochen, warum sie und ihre Schwester "diskrete Menschen" seien. Es sei ihr Aufwachsen in der Öffentlichkeit gewesen, weswegen sie und Ashley nun persönliche Angelegenheiten aus dem Rampenlicht raushalten.

Wer ist Louis Eisner?

Eisner ist von berufswegen Künstler. Aufgewachsen ist er in Kalifornien. Seine Mutter Lisa ist eine berühmte Modefotografin und Schmuckdesignerin, Kunst liegt ihm also im Blut. Auch er lebt gern zurückgezogen und zeigt sich so gut wie nie in den sozialen Medien.