Wieder happy: Mary-Kate Olsen nach Scheidung bei Date gesichtet

Eine Quelle erzählte bereits vor einiger Zeit gegenüber Us Weekly, dass "ihre Geschäftsinteressen und ihr Vermögen geschützt sind" - darunter die Modelinie "The Row" und das Label "Elizabeth and James", welche sie zusammen mit ihrer Schwester Ashley Olsen gegründet hatte. Auch das Geld, welche Mary-Kate Olsen als Kinderstar verdient hat, soll nicht gefährdet sein. Das Vermögen der Olsen-Zwillinge wird in Summe auf 500 Millionen Dollar geschätzt. Es wird angenommen, dass Sarkozy und Mary-Kate Olsen vor ihrer Hochzeit einen Ehevertrag unterzeichnet haben.