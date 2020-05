Scheidung von Mary-Kate Olsen: Olivier Sarkozy lebt wieder mit Ex-Frau

Nachdem Mary-Kate Olsen (33) am Montag in New York die Scheidung von Olivier Sarkozy (50), Bruder des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, einreichte, soll dieser nun schon wieder mit seiner Ex-Frau zusammenleben. Wie Insider berichten, habe Sarkozys Entscheidung seine gesamte Familie während der Corona-Krise zu sich zu holen, die fünfjährige Ehe mit Olsen entgültig zerstört.

Mary-Kate zieht aus, Ex-Frau ein

" Olivier war während der Pandemie um die Sicherheit seiner Familie in New York besorgt. Er bestand gegenüber Mary-Kate darauf, dass er seine Ex-Frau, ihre Kinder und seine Mutter aus der Stadt in ihr Haus in Bridgehampton bringen wollte", so eine Quelle gegenüber Page Six. Ein weiterer Insider ist sich dessen ebenfalls sicher. "In dem Moment, als Mary-Kate im April aus der Einfahrt fuhr, zogen sie ein. Er wolle sie an einem sichereren Ort wissen, weg vom Coronavirus", heißt es.