Die Olsen-Twins: Still und leise in den Mode-Olymp

„Wir nennen es den Everyday Luxury Look“, sagt Zoé Daie vom Wiener Store Amicis, der The Row führt. Die Qualität der Materialien, die Langlebigkeit der Looks und die komfortablen Designs seien das, was Neukundinnen und -kunden schnell zu treuen Fans mache. Zu den von den Olsen-Zwillingen entworfenen Bestsellern gehören bei Amicis stets die Mäntel, Kaschmir-Pullover und Hosen. Daie: „Diese Kollektion kaufen selbstbewusste Menschen, die ganz genau wissen, was sie wollen – und keinen Trends folgen.“

Teil des Erfolgs ist auch die Art und Weise, wie die ehemaligen Schauspielerinnen ihr Label nach außen präsentieren: In einer Zeit, in der sich internationale Modehäuser mit ausgefallenen Fashion Shows und ständig wechselnden Kollektionen bei ihrer Kundschaft immer wieder in Erinnerung rufen wollen, setzen Mary-Kate und Ashley Olsen nicht nur bei ihren Designs, sondern auch der Kommunikation auf Zurückhaltung. Als sie vor 15 Jahren ihre ersten Teile lancierten, wussten viele nicht, dass die Hollywood-Stars hinter The Row steckten. „Wir wollten nicht das Aushängeschild sein, wir wollten auch nicht unbedingt, dass die Menschen wissen, dass wir das sind“, sagte Ashley in einem der äußerst seltenen Interviews, das die Zwillinge kürzlich dem Magazin i-D gaben.

Statt ihren 1,4 Millionen Instagram-Fans (ein privates Profil hat keine der beiden) ständig ihre Mode zu vor die Nase zu halten, stellen sie dort vor allem Mid-Century-Kunst vor. Und die drei The-Row-Filialen in Los Angeles, London und New York muten fast wie Galerien an. Wer dort für einen schnellen Schnappschuss für den eigenen Social-Media-Account sein Handy zückt, wird sofort vom Security zurechtgewiesen. Mary-Kate und Ashley Olsen legen keinen Wert darauf, dass ihr Label ständig in den Medien ist. Die Mode soll für sich sprechen – und als Kaufargument ausreichen.