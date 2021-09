Erster Red-Carpet Auftritt seit 2 Jahren: Ashley Olsen zeigt neuen Freund

Eigentlich ist Schauspielerin und Designerin Designerin Ashley Olsen schon seit einiger Zeit mit Louis Eisner, dem Sohn von Schmuckdesignerin Lisa Eisner, liiert. Ihr Liebesleben hält sie aber für gewöhnlich aus dem Rampenlicht raus. Generell scheut der einstige Kinder-Star das Rampenlicht. Nun zeigte sich Olsen, die zusammen mit ihrer Zwillingschwester Mary-Kate Olsen bereits als Baby für die Serie "Full House" vor der Kamera stand, zum ersten Mal seit zwei Jahren auf dem roten Teppich. Der seltene Auftritt war eine doppelte Überraschung, da sich die 35-Jährige bei der Gelegenheit auch erstmals mit Eisner bei einem offiziellen Termin zeigte.

Ashley Olsen zeigt bei seltenem Auftritt neuen Freund

Ashley Olsen war zuletzt zusammen mit Mary-Kate im Jahr 2019 im Rahmen der CFDA-Awards bei einem Red-Carpet-Event aufgetreten. Bei einer Jubiläumsfeier der Young Eisner Scholars (YES) in Kalifornien ließ sie sich nun zum ersten Mal seit langem mal wieder blicken. Besonders ins Auge stechen wollte sie dabei wohl nicht: Die modebewusste Designerin präsentierte sich in einem schlichten, komplett schwarzen Outfit. Der 33-jährige Eisner hatte sich zur Feier des Tages in Anzug und Hemd geschmissen.