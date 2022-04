Jane Seymour: Mit 71 Jahren sieht sie noch immer aus wie "Dr. Quinn"

Mit 71 sieht die Britin nämlich aus, als wäre seit ihrem Durchbruch als Serien-Ärztin in den 1990er-Jahren kaum ein Tag vergangen. Mit ihrer typischen langen braunen Mähne und ihrem fitten Body brachte sie bei der Veranstaltung viele zum Staunen.

Jane Seymour: Keine großen Eingriffe, aber regelmäßiges Training

Für ihr Aussehen seien jedoch keine aufwendigen Eingriffe verantwortlich. Im April gab die Schauspielerin zwar zu, sich mit 40 einer Brustkorrektur unterzogen zu haben und in den 1990er-Jahren ein "kleines" Augen-Lifting gehabt zu haben, aber größere Operationen seien wohl keine passiert. "Das heißt nicht, dass ich nicht denke, dass es andere nicht tun sollten", stellte sie jedoch klar.

Um in Form zu bleiben, achtet Seymour auf ihre Ernährung, welche hauptsächlich mediterran ist. "Ich achte darauf, nicht zu viel Stärke zu mir zu nehmen. Ich esse viel Hühnchen und viel Gemüse. Wir bauen in unserem eigenen Garten viel Bio-Gemüse an. Aber alles in Maßen, auch wenn das nicht einfach ist. Aber Diäten funktionieren für mich nicht. Was funktioniert, ist, eben nur einen Bissen von einem Kuchen zu nehmen, statt den ganzen Kuchen zu essen", erklärte Seymour in einem Interview.

Auch regelmäßiger Sport stehen bei der zweifachen Großmutter auf dem wöchentlichen Programm, um sich vital und gesund zu halten. Auf ihrem Instagram-Profil dokumentiert sie gelegentlich ihre Trainingseinheiten und versucht dabei auch ihre Follower zu motivieren, etwas für ihren Körper zu tun. Laut dem Magazin Womens Health setzt die 71-Jährige dabei auf isometrisches Training, bei dem man ohne Geräte seine Muskeln anspannt und in bestimmter Position für einige Dauer anhält. Zusätzlich betreibt sie Gyrotonic, wobei es sich um ein Trainingskonzept handelt, das Bestandteile aus Tanz, Schwimmen, Yoga, Tai–Chi und Gymnastik miteinander verbindet und sich dabei auf langsame, dreidimensionale sowie kontrollierte Bewegungen fokussiert.