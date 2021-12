Dr. Quinns große Liebe Joe Lando alias Byron Sully wird 60

Hach, was war das nicht für ein toller Typ, dieser Byron Sully. Kein Wunder, dass sich Michaela Quinn in der Serie "Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft" in ihn verliebte. Denn auch sonst wurde Joe Lando ganz schön angeschmachtet. Und, man glaubt es kaum, aber heute, Donnerstag, feiert er seinen 60. Geburtstag.

Mit seinen Kollegen aus der Erfolgsserie hat er übrigens nach wie vor Kontakt. Gemeinsam mit Jane Seymour (70), William Shockley (58), und Jason Adams (58) feierte er schon einmal den runden Geburtstag vor.