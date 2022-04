50 Jahre: Jared Letos Geheimnis hinter jungem Aussehen und Muskeln

Laut Jared Leto ist das Geheimnis seines Aussehens unter anderem seine Ernährung. Gegenüber GQ gestand er vor einigen Jahren: "20 Jahre vegetarische/vegane Ernährung und auf sich acht geben. Das hilft wahrscheinlich im Haltbarkeitsprozess." Generell würde er sehr auf sein Wohlergehen und seine Gesundheit achten - so auszusehen wie er dürfte laut ihm also keine Hexerei sein: "Im Grunde geht es nur darum, genug zu schlafen und sich ordentlich zu ernähren. Wenn man ständig herumreist oder kaum schläft, hält es jedenfalls nicht lange an. Ich lebe ziemlich gesund und ich glaube, dass das sehr hilft."

Natürlich setzt der "30 Seconds to Mars"-Frontman auch auf Sport, um seine Muskeln zu definieren. Dabei hilft ihm besonders Yoga zum fitten Körper. Außerdem nutze er jede freie Minute in der Natur: "Ich bin ein abenteuerlicher Wanderer, das heißt, ich liebe es, durch Büsche zu kriechen. Ich liebe es, draußen zu sein und dort was zu machen. Dabei benutze ich auch nie einen iPod. Ich mag es, die Geräusche der Natur zu hören."