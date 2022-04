Scarlett Johansson wehrt sich gegen "absurdes" Gerücht

Die unklare Antwort des "Traffic"-Darstellers heizte die Spekulationen seither nur noch mehr an. Nun sprach Scarlett Johansson in einem Podcast-Interview Klartext.

Scarlett Johansson über Fahrstuhl-Gerücht: "Absurd"

"Das war eine Geschichte, die mich lange verfolgt hat", erklärte die Schauspielerin gegenüber "TheSkimms 9 to 5ish". "Aber ich fand das immer unverschämt. Ich dachte mir immer: 'Das wäre hart. Es ist eine sehr kurze Zeit, die Logistik scheint mir so unattraktiv.'" Anschließend klärte sie außerdem auf, sie wäre nicht die Person für solche abenteuerlichen Momente, in denen sie jemand ertappen könnte: "Ich bin eine Person, die Angst davor hat, bei etwas erwischt zu werden, das ich nicht tun sollte. Das machte die Geschichte für mich noch viel absurder."