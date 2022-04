Verlobt: Jennifer Lopez verrät pikante Details über Ben Afflecks Antrag

"Ich war völlig unvorbereitet und sah ihn nur lächelnd und gleichzeitig mit Tränen in die Augen an", schreibt Lopez über die Gefühle, die sie in diesem Moment übermannten. Dass dies nach zwanzig Jahren noch einmal geschah, habe sie sprachlos gemacht - was Affleck anscheinend etwas verunsicherte. "Ist das ein Ja?", wollte er wissen. "Ich habe 'ja' gesagt, natürlich ist das ein Ja."