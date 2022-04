Affleck und Lopez: Einblicke in die Pläne für ihre Mega-Hochzeit

Es stimmt also wirklich: Jennifer Lopez und Ben Affleck haben sich verlobt. Der Sprecher der Musikerin hat die freudige Nachricht gegenüber People bestätigt, nachdem sich Lopez mit einem auffälligen Ring an ihrer linken Hand in der Öffentlichkeit gezeigt hatte. Erste Einblicke in die Hochzeitsplanung des Paares hat nun ein Insider gegenüber dem Portal Hollywood Life gegeben. Und eines soll jetzt schon feststehen: Es wird kein bescheidenes Fest.

Affleck und Lopez sollen Mega-Hochzeit planen

"Ben und Jen wollen eine aufwändige und großartige Hochzeit haben und es werden keine Kosten gescheut", behauptet die anonyme Quelle aus Afflecks und Lopez' Umfeld. "Selbst wenn sie es privat machen würden, nur mit ihren Familien und ihren Kindern, wäre es eine riesige Hochzeit, ob sie wollten oder nicht."