Schwanger und rundum glücklich: Britney Spears zeigt Mini-Babybauch

"Also muss ich jetzt in meinen Klamotten modeln, bevor man wirklich etwas sieht", kommentierte Spears ein Instagram-Video, in dem sie sich in einer Reihe an Outfits zeigt - darunter auch bauchfrei. "Ich habe hier eigentlich einen kleinen Bauch, also zumindest in meiner Hose", fügt sie hinzu.

Wirklich zu sehen ist von einem Babybauch zwar noch nicht viel, ihre Follower wünschen Spears aber schon mal eine "gesunde Schwangerschaft" und hoffen, schon bald den wachsenden Babybauch der Sängerin bestaunen zu können. Brintey Spears hatte zuvor in einem Posting verraten, dass sie bei ihren vorigen Schwangerschaften an pränatalen Depressionen gelitten hat, es sich diesmal aber gut gehen lassen möchte.