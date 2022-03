Britney Spears klagt an: "Mein Vater hat mir immer gesagt, dass ich fett bin"

Britney Spears betont aber auch, dass "Menschen in jeder Größe glücklich und 100% attraktiv" sein können, solange sie "gute Energie" haben. "Gott weiß, das Geheimnis meines Erfolges war nie, wie schön ich war."

Sie berichtet auch von der Zeit, als sie vier Monate lang in eine psychiatrische Einrichtung musste. Die Tabletten, die ihr dort verabreicht wurden, hätten ihr schwer zugesetzt, sagt die Sängerin. "Du kannst hirntot werden, wenn du zu viel nimmst, so stark ist es! Es hat mich dumm gemacht und ich habe so viel Gewicht zugenommen. Ich fühlte mich hässlich, wütend und gemein, also war ich genau das."

Sie sei nach diesen traumatischen Erfahrungen immer noch dabei, sich selbst zu finden.