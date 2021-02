"Let's Dance"-Tops & Flops: "Der schönste Fußballer der Welt" tänzelte an die Spitze

Rúrik Gíslason, bekannt geworden als "der schönste Fußballer der Welt", hat sich in der RTL-Show "Let's Dance" an die Spitze getanzt. Der Isländer sicherte sich am Freitag zum Auftakt der neuen Staffel das sogenannte Direktticket. Der 33-Jährige kann damit in der "Let's Dance"-Folge in der kommenden Woche erstmal nicht aus dem Tanz-Wettbewerb ausscheiden - er besitzt eine Wildcard.