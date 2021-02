Gefallene Stars: Wenn eine Dummheit die Karriere ruiniert

Katherine Heigl

Immer wieder wurde Heigl als Zicke bezeichnet. Heute nimmt sie an, dass ihre frühere Entscheidung, auf eine Emmy-Nominierung zu verzichten, dafür ausschlaggebend war. Für ihre Rolle als Izzy Stevens in "Grey's Anatomy" wurde die in Washington D.C. geborene Schauspielerin 2007 mit einem Emmy ausgezeichnet. Im Jahr darauf entschied sie, sich selbst aus dem Rennen um den begehrten Fernsehpreis zu nehmen. Sie sei unzufrieden mit der Leistung, die sie zuletzt in der Serie habe zeigen können, hatte sie damals erklärt. "Ich hatte nicht das Gefühl, in dieser Staffel den Stoff zu haben, der eine Emmy-Nominierung gerechtfertigt hätte, und zog meinen Namen aus dem Wettbewerb zurück", sagte Heigl damals der Zeitung L.A. Times. Zudem warf Heigl in der amerikanischen Late Show with David Letterman den Produzenten vor, sie zu sehr eingespannt zu haben: "Unser erster Tag nach der Pause war am Mittwoch und es war – ich sage das extra, weil ich hoffe, dass es denen peinlich ist – ein 17-Stunden-Tag, was ich wirklich grausam und gemein finde."