Auftakt für "Starmania 21" mit Tempo und ersten Emotionen

Emotionale Bilder aus den Anfangstagen von „Starmania“ läuteten die fünfte Staffel ein. Nach zwölf Jahren Pause sucht der ORF wieder herausragende Gesangstalente unter dieser traditionsschweren Marke.

Das Frühlingsevent auf ORF 1 setzt erneut auf Arabella Kiesbauer als Moderatorin, ansonsten ist fast alles anders: zeitgemäßes Tempo, aufwändige Bühneneffekte, wobei das, was die Show ausmachen sollte, die Stimmen, nicht zu kurz kommt. Gleich 16 von 64 Kandidaten absolvierten die Auftaktshow am Freitagabend. Corona-bedingt ohne Publikum, was mit eingespieltem Applaus und Videos mitfiebernder Familienmitglieder zum Teil kompensiert wurde.