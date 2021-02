"Starmania"-Auftakt: "Ich hätt' mir bisschen mehr Dreck gewünscht"

Ob der allgemeinen Begeisterung über Larcher kommt die Frage auf: „Warum kein Star-Ticket?“

Arabella: „Dann hättet ihr ihm doch eines gegeben!“

Das Zustandekommen der Entscheidungen ist noch etwas schwer ergründlich.

Einspringerin scheidet aus

Magdalena Huber ist eingesprungen, aufgrund eines Coronafalls in der Kandidatenriege. Trotzdem ist die 24-jährige Wienerin die einzige, die mit Fieber auf die Bühne darf, sagt Kiesbauer. Dem Song "Fever" von Peggy Lee wohlgemerkt.

Das Fieberthermometer der Jury zeigt "Rot". Regen übernimmt erneut die Aufgabe, die Entscheidung zu erklären.

Kiesbauer zeigt sich „völlig konsterniert“ über das Ausscheiden der Jazz- und Popgesangsstudentin. „Ich kann mir das nur so vorstellen, dass die Starmania-Bühne nicht die richtige für dich ist.“

Noch ein "Star-Ticket"

Es folgt Vanessa Dulhofer. Die 16-jährige Schülerin kommt aus Traiskirchen in Niederösterreich und singt „Wie schön du bist“ von Sarah Connor. Sie will damit ausdrücken, dass sie sich so wohl fühlt, wie sie ist und stolz darauf ist. Kurze Haare und eine Haube sind ihr Markenzeichen. Ab nun auch eine glaskare Stimme mit viel glaubwürdiger Emotion. Das wird mit dem zweiten „Star-Ticket“ gewürdigt.

Die Juroren, die schon während der Gesangsdarbietung an den Lippen der Sängerin hingen, sprudeln vor Lob nur so über. „Ich find dich einfach toll. Wenn ich mal groß bin, werd ich so wie du“, sagt Sonnenberg. Regen sagt: „Während ich Lieder darüber schreibe, dass ich nicht so sein kann, wie ich bin, hast du das längst erledigt.“ Bendzko spricht von durchgehender Gänsehaut, und vom Gefühl, „dass jedes Wort, dass du gesungen hast, so gemeint war“.