Krisengespräch in der Karibik: Vesöhnung bei Lopez und A-Rod?

Am Wochenende sahen sich Jennifer Lopez und Alex Rodriguez gezwungen, Trennungsgerüchte zu dementieren. Medien hatten zuvor berichtet, dass das verlobte Paar seine Beziehung beendet habe. Dennoch klang es ganz danach, als würden die beiden tatsächlich in einer Krise stecken. Sie seien weiterhin zusammen und arbeiten sich "gemeinsam durch einige Dinge", zitierte der Nachrichtensender CNN am Samstag aus einer Mitteilung des Paares.

Jennifer Lopez und A-Rod: Versöhnung in der Karibik?

Auf dem Weg ins Fitnessstudio wurde A-Rod in Miami dann direkt von Reportern angesprochen. Er sei "nicht single" betonte er laut Hollywood Life. Gefragt, ob er und die Sängerin an ihrer Beziehung arbeiten würden, entgegnete der ehemaliger US-amerikanische Baseballspieler mit "ja".

Nun soll es zwischen Jennifer Lopez und ihrem Verlobten in der Karibik zu einem Wiedersehen gekommen sein. Der Ex-Sportler soll zu JLo in die Dominikanische Republik gejettet sein, wo die 51-Jährige derzeit ihren Film "Shotgun Wedding" dreht.