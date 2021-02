Affärengerüchte um Alex Rodriguez: Vermeintliches Gspusi spricht

Nachdem Gerüchte um eine Affäre von Alexander Rodriguez und "Southern Charm"-Star Madison LeCroy laut geworden waren, hat sich diese nun zu den Fremdgeh-Vorwürfen geäußert.

Alexander Rodriguez: Affäre mit TV-Sternchen?

Einige ihrer Show-Kollegen hatten LeCroy im Rahmen einer Reunion-Folge vorgeworfen, mit einem verheirateten, "sehr berühmten", ehemaligen MLB-Spieler geschlafen zu haben. Prompt wurden Gerüchte laut, dass es sich um Alexander Rodriguez gehandelt habe. Der genannte Name des Basball-Spielers wurde in der Show allerdings ausgeblendet.

Nun hat sich LeCroy zu den Anschuldigungen geäußert. Gegenüber Page Six behauptet sie, dass sie mit dem des Seitensprungs bezichtigten Baseball-Spieler zwar via Telefon in Kontakt gestanden habe, die Sache zwischen ihnen sei jedoch nie körperlich geworden.