Jennifer Lopez verrät, was ihre Ehe mit Marc Anthony belastete

Seit 2017 ist Jennifer Lopez mit Baseballspieler Alex Rodriguez liiert. Inzwischen haben sich die beiden verlobt - auch wenn sie ihre Hochzeit aufgrund der Coronapandemie bereits mehrmals verschieben mussten. Solange die Pandemie anhalte, verspüre das Paar aber keine "Eile". "Wir lassen es für eine Sekunde gut sein", verriet Lopez vor Kurzem. "Es gibt keine Eile. Es ist alles in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Es wird passieren, wenn die Zeit reif ist", so die Musikerin über ihre Hochzeitspläne.

Jennifer Lopez: "Musste lernen, mich selbst zu lieben"

Dass sie in ihren Beziehungen nicht immer so entspannt war, verriet Lopez jetzt in der Sendung "Coach Conversations". Es habe gedauert, bis die Musikerin, Geschäftsfrau und Schauspielerin gelernt hat, ihren Selbstwert zu entdecken. Sie habe erst durch eine Therapie gelernt, sich selbst zu lieben, nachdem sie dies in einer früheren romantischen Beziehung nicht getan hatte.

"Ich erinnere mich, als ich zu Beginn eine Therapie durchlief, weißt du, ungefähr Ende 30, und es wurde viel darüber geredet, dich selbst zu lieben, und ich sagte: 'Ich liebe mich selbst'", erzählte Lopez gegenüber Moderator Jay Shetty. "Aber offensichtlich habe ich all diese Dinge in meinen persönlichen Beziehungen getan, die nicht so aussahen, als würde ich mich selbst lieben, aber ich habe das Konzept nicht einmal verstanden. Es hat Zeit gekostet und es ist eine Reise und es ist immer noch eine Reise für mich."