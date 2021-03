Jennifer Lopez & Verlobter Alex Rodriguez sollen sich überraschend getrennt haben

Inzwischen sollen mehrere Quellen die Trennung bestätigt haben. Lopez und Rodriguez haben sich selbst noch nicht zu den Berichten geäußert. Offiziell bestätigt wurde bislang also nichts.

"Nicht der richtige Zeitpunkt"

Während der Corona-Pandemie sollen beide intensiv an ihrer Beziehung gearbeitet haben. "Wir haben Paar-Therapie gemacht", sagte die Sängerin im Februar dem Magazin Allure. "Ich glaube, das war sehr hilfreich für uns in unserer Beziehung." Lopez und der Ex-Baseball-Star kamen 2017 zusammen und waren rund zwei Jahren verlobt. Die beiden waren dabei, ihre Hochzeit zu planen, als das Coronavirus eine weltweite Krise auslöste. "Wir hatten seit Monaten und Monaten und Monaten geplant", so Lopez. Dass ihre Hochzeit noch warten musste, sah die Sängerin gelassen: "Vielleicht war das nicht der richtige Zeitpunkt." Ob sie damals schon das Beziehungs-Aus andeutete, weiß aber wohl nur sie selbst.

Ihre ersten drei Ehen scheiterten - mit dem Kellner Ojani Noa (1997-1998), dem Tänzer Chris Judd (2001-2002) und dem Sänger Marc Anthony (2004-2011). Auch zahlreiche weitere Beziehungen zerbrachen, darunter eine mit dem Schauspieler Ben Affleck.

Lange sah es so aus, als habe Lopez mit Alex Rodriguez den Richtigen gefunden. "Was mir gefehlt hat, hatte er. Und was ihm gefehlt hat, hatte ich", sagte sie einst der Sports Illustrated. Kennengelernt hatten sie sich 2005 in einem Baseballstadium. "Wir haben uns die Hände geschüttelt und da war eine merkwürdige Energie für einige Sekunden - drei bis fünf Sekunden, die man jemandem in die Augen schaut und hängenbleibt", so Lopez.

Das Wichtigste blieben ihr aber stets ihre 2008 geborenen Zwillinge. "Jede freie Minute ist für die Kinder und so gefällt es mir."