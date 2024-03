Jennifer Garners Reaktion auf schmerzvolle Enthüllung in Doku über Affleck und Lopez

Es muss ein Stich ins Herz für Jennifer Garner gewesen sein, als in einer neuen Dokumentation über Jennifer Lopez bekannt wurde, dass ihr Ex-Mann Ben Affleck in all den Jahren ihrer Ehe alte Liebesbriefe und E-Mails, die er einst mit Lopez ausgetauscht hatte, aufbewahrt hat.

Affleck bewahrte Liebesbriefe von Lopez auf In der neuen Doku "The Greatest Love Story Never Told" von Jennifer Lopez, die unter anderem ihre Liebesgeschichte mit Affleck beleuchtet, wurde bekannt, dass dieser seine alten Liebesbriefe von seiner früheren Verlobten behalten hat, während er mit Garner verheiratet war - und diese der Sängerin nach ihrem erneuten Zusammenkommen obendrein in Buch-Form schenkte. "Das ist ein Buch, das Ben mir zu unserem ersten gemeinsamen Weihnachtsfest geschenkt hat", erzählt Jennifer Lopez. "Es ist jeder Brief und jede E-Mail, die wir uns vor 20 Jahren und heute geschrieben haben", sagt sie, während sie einen kurzen Blick auf das Buch gewährt.

Hielt Affleck Liebesbriefe vor Garner geheim? Fans von Jennifer Garner zeigten sich daraufhin empört über diese Enthüllung. Aus Afflecks Umfeld heißt es jetzt aber, dass Affleck gar nicht gewollt hatte, dass seine früheren Korrespondenzen mit Lopez in ihrer neuen Doku erwähnt werden. Insider behaupten laut Daily Mail, das liege nicht daran, dass er sie vor seiner Ex-Frau geheim gehalten habe. "Ben würde es bevorzugen, wenn die Außenwelt nichts von seinen Liebesbriefen erfahren hätte, aber er ist ein Romantiker, und so sehr er Jennifer [Garner] liebte, kam er nie über JLo hinweg", behauptet eine Quelle gegenüber Daily Mail.

"Ben bewahrt seine Erinnerungen auf, egal, ob es sich um Filme handelt, an denen er mitgewirkt hat, oder um Familien- und Beziehungsmomente. Er hat immer das, was die Kinder 'Quittungen' nennen", heißt es über den US-Filmstar. "Das überrascht überhaupt niemanden." Offenbar nicht einmal Jennifer Garner. "JLo und Jennifer [Garner] haben eine gute Beziehung und sind Freundinnen geworden", beschwichtigt ein Freund des Schauspielers. "Es ist einfach lächerlich zu glauben, dass es bei Jennifer schlechte Gefühle darüber gibt, dass Ben an JLos Briefen festhält." "Sie haben eine Patchwork-Familie und Jennifer [Garner] ist schon vor langer Zeit glücklich mit John [Miller] zusammen und die vier haben schon mehrfach Zeit miteinander verbracht." Der Insider erklärte, Garner sei sich Afflecks liebevollen Gefühle für Lopez immer bewusst gewesen. "Jennifer wusste zu Beginn ihrer Ehe, was Ben für JLo empfand, und es war kein Geheimnis", fuhr der Insider fort. "JLo und Jen haben großen Respekt voreinander und Jennifer hat JLo erzählt, wie glücklich sie ist, dass sie in Bens Leben zurückgekehrt ist, weil sie ihn tatsächlich in Schach halten kann."

"JLo weigert sich, ihn in seine alten Gewohnheiten verfallen zu lassen", heißt es - wohl in Bezug auf Afflecks frühere Alkoholprobleme. Affleck und Lopez waren 2002 bis 2004 liiert. 2005 heiratete der Hollywoodstar Schauspielerin Jennifer Garner, mit der er drei gemeinsame Kinder hat. Am 30. Juni 2015, einen Tag nach ihrem zehnten Hochzeitstag, gaben Affleck und Garner die Absicht bekannt, sich scheiden zu lassen. Im Juni 2021 wurde bekannt, dass der Schauspieler wieder mit seiner Ex-Partnerin Jennifer Lopez zusammen ist. Das famose On-Off-Paar hat am 17. Juli 2022 geheiratet.