Verschwörungstheorien um Kate: Prinz William bricht sein Schweigen

Um Kates gesundheitlichen Zustand und ihren Aufenthaltsort rankten sich zuletzt wilde Verschwörungstheorien. So wurde gar das Gerücht verbreitet, die Prinzessin liege womöglich im Koma - was vom Palast zumindest indirekt dementiert worden ist.

Diese Woche wurde bekannt gegeben, dass die Princess of Wales nicht vor Juni zu ihren royalen Pflichten zurückkehren werde. Am Montag wurde Kate außerdem dabei gesichtet, wie sie in Windsor am Beifahrersitz eines Wagens saß, der von ihrer Mutter Carole Middleton gelenkt wurde.