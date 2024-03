Kate zeigt sich erstmals seit OP in Öffentlichkeit: Fotos mit bitterem Beigeschmack

Nachdem sich Prinzessin Kate im Jänner einer geplanten Bauchoperation unterzogen hat, wurde sie jetzt zum ersten Mal von einem Paparazzo in der Öffentlichkeit erspäht.

Die Prinzessin von Wales wurde am Montag in der Nähe von Windsor Castle auf dem Beifahrersitz eines schwarzen Audi-SUVs fotografiert, während ihre Mutter Carole Middleton am Steuer saß. Kate versuchte wohl, unauffällig zu bleiben - sie trug eine schwarze Sonnenbrille und trug die Haare offen (zu sehen hier).