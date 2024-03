Bericht: Dakota Johnson nach 6 Jahren mit Chris Martin verlobt

"Ich bin so offen dafür", erklärte die 34-Jährige, die mit dem Coldplay-Sänger Chris Martin (47) zusammen ist, kürzlich dem Online-Magazin Bustle. "Wir sind nicht sehr lange hier, also wenn ich dazu bestimmt bin, Mutter zu werden, dann soll es so sein."

Längst verlobt?

Die britische Zeitung Mirror berichtet nun, dass sich das Paar heimlich verlobt hat. "Sie waren vom ersten Tag an ineinander verliebt, sodass der nächste Schritt unausweichlich war", so eine namentlich nicht genannte Quelle. Schnell müsse es nicht gehen: "Sie haben es nicht eilig, die Hochzeit zu planen", so der Insider. Martin und Johnson halten ihr Privatleben der Öffentlichkeit fern. In der Vergangenheit sei sie bereits mit einem Ring mit smaragdgrünem Stein am Ringfinder gesichtet worden, so Mirror. Laut dem Promiportal Page Six sind die beiden seit 2018 zusammen.

In letzter Zeit denke sie viel an ihre begrenzte Lebenszeit und fühle sich oft wie "das nutzloseste Stück Dreck", sagte Johnson zu Bustle. "Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich wirklich alles erleben möchte, was das Leben zu bieten hat." Und das Kinderkriegen halte sie für eine "verrückte, magische, wilde Erfahrung".

Martin hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Gwyneth Paltrow. Johnson sagte über die beiden Teenager: "Ich liebe diese Kinder, als hinge mein Leben von ihnen ab."