6 spannende Fakten, die Sie vielleicht noch nicht über Dakota Johnson wussten

Spannende Fakten, die Sie vielleicht noch nicht über Dakota Johnson wussten

Psychotherapie nach Filmdreh

Dakota Johnson hatte schwer an einer ihrer bekanntesten Filmrollen zu tragen: Die Arbeiten an dem Horror-Streifen "Suspiria" hätten sie so sehr mitgenommen, dass sie danach eine Psychotherapeutin aufsuchen musste, sagte sie 2018 am Rande des Filmfestivals in Venedig. "Wenn man an düsteren Themen arbeitet, kann das an einem hängen bleiben", schilderte sie. "Ich kann mir die Empfindungen vieler Menschen zu eigen machen." Es habe ihr gutgetan, nach den Dreharbeiten mit "jemand Nettem" zu reden - "und meine Therapeutin ist eine sehr nette Frau", sagte die Schauspielerin. In dem verstörenden Film des italienischen Oscar-Gewinners Luca Guadagnino geht es um eine junge Amerikanerin an einer Tanzschule im Berlin des Kalten Kriegs. Dort wird sie in einen makaberen Hexenkult hereingezogen, ihre Mittänzer verschwinden einer nach dem anderen.