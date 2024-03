Jennifer Garner: Besonders verletzendes Detail über ihre Ehe mit Affleck enthüllt

"Ein Grund, warum ich mit dem Trinken angefangen habe, war, dass ich gefangen war", sagte Schauspielerin Ben Affleck 2021 über seine Ehe mit Jennifer Garner. "Wir wären uns wahrscheinlich gegenseitig an die Kehle gegangen. Ich hätte wahrscheinlich immer noch getrunken."

Und als wäre das für seine Ex-Frau nicht bereits verletzend genug, wurden nun in der neuen Doku "The Greatest Love Story Never Told" von Jennifer Lopez, die unter anderem ihre Liebesgeschichte mit Affleck beleuchtet, neue Details über die ehemalige Beziehung des "Batman"-Stars mit Garner publik, die sich für diese wie ein Stich ins Herz anfühlen müssen.

Während Ehe mit Garner: Affleck bewahrte Liebesbriefe von Lopez auf So wurde nun bekannt, dass Ben Affleck seine alten Liebesbriefe von seiner früheren Verlobten Jennifer Lopez aufbewahrte, während er mit Garner verheiratet war. In der am 26. Februar veröffentlichten Dokumentation erklären Affleck und Lopez auch, warum sie ihre Hochzeit nur drei Tage vor der geplanten Hochzeit im Jahr 2003 abgesagt hatten. Lopez untersucht in der Doku zudem ihre eigenen Probleme mit Liebe und Romantik, einschließlich ihrer Gefühle gegenüber ihren Eltern und ihrer Kindheit, was zu ihrer Suche nach Liebe führte.

Zu Beginn der Dokumentation teilt Lopez mit, dass ihre neue Musik von einer Sammlung handgeschriebener Liebesbriefe von Affleck inspiriert wurde, die sie Songwritern und Musikern zeigte, die mit ihr zusammenarbeiteten. In der Doku wird außerdem bekannt, dass der Schauspieler in all den Jahren seiner Ehe mit Jennifer Garner die Liebesbriefe und E-Mails behielt, die er und JLo einst ausgetauscht hatten - und sie der Sängerin nach ihrem erneuten Zusammenkommen in Buch-Form schenkte.

"Dieses Buch ist ein Buch, das Ben mir zu unserem ersten gemeinsamen Weihnachtsfest geschenkt hat", erzählt Jennifer Lopez. "Es ist jeder Brief und jede E-Mail, die wir uns vor 20 Jahren und heute geschrieben haben", sagt sie, während sie einen kurzen Blick auf das Buch gewährt. Affleck und Lopez waren 2002 bis 2004 liiert. 2005 heiratete der Hollywoodstar Schauspielerin Jennifer Garner, mit der er drei gemeinsame Kinder teilt. Am 30. Juni 2015, einen Tag nach ihrem zehnten Hochzeitstag, gaben Affleck und Garner die Absicht bekannt, sich scheiden zu lassen. Im Juni 2021 wurde bekannt, dass der Schauspieler wieder mit seiner Ex-Partnerin Jennifer Lopez zusammen ist. Das famose On-Off-Paar hat am 17. Juli 2022 geheiratet.