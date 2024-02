Kompromiss: Ben Affleck wollte keine öffentliche Beziehung mit Jennifer Lopez

Für ihr kürzlich erschienenes Album hat US-Sängerin Jennifer Lopez auch über ihr Liebes-Comeback mit ihrem Hollywood-Kollegen Ben Affleck geschrieben. "Unsere Liebesgeschichte war sehr inspirierend für die neuen Songs, sehr, sehr inspirierend", sagte die 54-Jährige vor Erscheinen von "This is Me ... Now" am 16. Februar.

253 Millionen Menschen folgen Lopez auf Instagram. In Interviews spricht sie immer wieder über ihr "neues altes" Liebesglück. Affleck hingegen würde sein Privatleben lieber privat halten, heißt es.

In der neuen Dokumentation über Lopez "The Greatest Love Story Never Told" sagt er laut dem US-People-Magazin: "Als wir wieder zusammenkamen, sagte ich: 'Hör mal, eines der Dinge, die ich nicht will, ist eine Beziehung in den sozialen Medien'". Er habe schließlich aber umdenken müssen. "Dann wurde mir klar, dass es nicht fair ist, so etwas zu verlangen. Das ist so, als ob man einen Schiffskapitän heiratet und dann sagt: 'Nun, ich mag das Wasser nicht.'" Sehen Sie hier den Trailer zur Lopez-Doku:

"Diese Liebesgeschichte zwischen Ben und mir ist ziemlich unglaublich, hatte Lopez kürzlich gesagt. "Und sie hat niemanden mehr überrascht als mich selbst." Lopez und Affleck hatten im Sommer 2022 überraschend in Las Vegas geheiratet, nachdem sie rund 20 Jahre zuvor schon einmal verlobt gewesen waren. Die "Bennifer-Romanze" dauerte damals allerdings nur 18 Monate. "Wir sind nur zwei Menschen mit unterschiedlichen Herangehensweisen, die versuchen, Kompromisse zu schließen", so Affleck nun in der Doku. Das Porträt über Lopez' Leben und ihre Karriere soll bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Lopez und Affleck: Lernten aus Erfahrung Verantwortlich für die Trennung sei damals vor allem die permanente Jagd der Boulevard-Medien auf das Paar gewesen, hatte Lopez zuvor gesagt. Daraus hätten die beiden gelernt. "Wenn du jünger bist und dir all dieses Zeug so wichtig ist, dann kann dich diese Form der Aufmerksamkeit wirklich verletzen. Sie kann dich traumatisieren und zerstören. Wenn du aber ein paar Jahre Erfahrungen sammeln konntest und verstehst, was im Leben wirklich wichtig ist, tangiert dich so was nicht mehr auf die gleiche Weise wie damals."

Ben und sie wüssten jetzt, wie sie Dinge im Privaten belassen könnten. "Wir leben unser Leben, wie wir es leben wollen: Ich muss vor die Tür gehen und die Kinder zur Schule bringen können, all solche Sachen eben." Lopez hat aus ihrer früheren Beziehung mit Sänger Marc Anthony die Zwillinge Emme und Max, Affleck hat mit seiner Ex-Frau, der Schauspielerin Jennifer Garner, drei Kinder. Lopez spricht in ihrer Doku auch über Afflecks Gefühle über ihre unterschiedlichen Perspektiven auf das Rampenlicht. "Ich glaube nicht, dass es Ben sehr angenehm ist, dass ich das alles mache", sagt sie. "Aber er liebt mich, er weiß, dass ich eine Künstlerin bin, und er wird mich auf jede erdenkliche Weise unterstützen, weil er weiß, dass man mich nicht davon abhalten kann, Musik zu machen. Er möchte mich nicht aufhalten. Aber das bedeutet nicht, dass er sich damit wohlfühlt, die Muse zu sein." Im Sommer will Lopez in den USA auf Tour gehen. Der Auftakt ist Ende Juni in Orlando (Florida) geplant, das Finale Ende August in Houston (Texas). Zuletzt war Lopez im Jahr 2019 anlässlich ihres 50. Geburtstags unter dem Motto "It's My Party" auf Welttournee gegangen.