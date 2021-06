Jennifer Aniston gibt seltene Einblicke in ihr Privatleben

Seit ihrer Scheidung von Justin Theroux ist nicht viel über das Privatleben von Schauspielerin Jennifer Aniston bekannt geworden. Einen neuen Mann gibt es allem Anschein nach nicht im Leben des ehemaligen "Friends"-Stars. Dafür wird wie immer fleißig spekuliert - zum Beispiel, wie innig das Verhältnis zu ihrem Ex Brad Pitt eigentlich ist, mit dem die 52-Jährige mittlerweile wieder Kontakt zu haben scheint. Nun hat Jennifer Aniston dem Magazin People ein seltenes Interview gegeben, in dem sie über ihr Leben als Single erzählt.

Aniston genießt ihr Leben als dreifache Hundemama

Auf die Frage, wie sie ihr Leben im Moment beschreiben würde, sagte sie: "Ich bin an einem wirklich friedlichen Ort. Ich habe einen Job, den ich liebe, ich habe Menschen in meinem Leben, die alles für mich sind, und ich habe wunderschöne Hunde" - womit sie ihre drei Vierbeiner Clyde, Sophie und den frisch aus dem Tierheim geretteten Great Pyrenees-Mix Lord Chesterfield meint.

"Ich bin einfach ein sehr glücklicher und gesegneter Mensch", so Aniston, die vor Kurzem zum Gesicht der Kollagenmarke Vital Proteins und ab September in der zweiten Staffel der Serie "The Morning Show" zu sehen sein wird.