Jennifer Aniston schwärmt von "wundervollem" Brad Pitt

Trotz Fremdgehskandal und Scheidung scheinen Brad Pitt und Jennifer Aniston das beste Beispiel dafür zu sein, dass man auch nach einer nervenaufreibenden Trennung befreundet bleiben kann. Erst kürzlich heizte Aniston mit einem Selfie vom Set der Serie "The Morning Show" Gerüchte um heimliche Treffen mit ihrem Ex-Mann an, nun streute die 52-Jährige Pitt in einem Interview Rosen: Im Rahmen eines Promo-Auftritts für das langersehnte "Friends"-Special verriet Aniston, dass Brad Pitt einer ihrer Lieblings-"Friends"-Gaststars war.

Aniston feiert "wundervollen" Brad Pitt

Pitt und Aniston hatten einander 1998 kennengelernt und am 29. Juli 2000 geheiratet. Während ihrer Ehe, die 2005 geschieden wurde, hatte Pitt auch einen kleinen Auftritt bei "Friends", wo Aniston in der Rolle der Rachel Green zu sehen war. In der achten Staffel spielte Pitt in einer Folge einen alten Schulkameraden, der Rachel nicht leiden kann.

Während eines Interviews mit Access Hollywood wurden Aniston und ihre "Friends"-Kolleginnen Courteney Cox und Lisa Kudrow gebeten, einige ihrer Lieblingsstars zu nennen, die in der Serie, die bis 2004 lief, einen Gastauftritt absolviert hatten.

Nachdem die "Friends"-Darstellerinnen Stars wie Ben Stiller, Reese Witherspoon, Charlie Sheen, Tom Selleck und Paul Rudd genannt hatten, kam Aniston auf ihren Ex-Mann zu sprechen. "Herr Pitt war wunderbar", schwärmte sie. Kudrow stimmte ihr zu: "Er war fantastisch."