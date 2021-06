Freunde oder doch mehr? Aniston spricht endlich Klartext über Pitt

Nun hat Jennifer Aniston im Gespräch mit Howard Stern Stellung bezogen und erklärt, was es mit ihrer Verbindung mit Pitt auf sich hat. Gegenüber dem Radiomoderator erzählte sie, dass es zwischen ihr und ihrem Ex bei der beruflichen Verbindung im vergangenen Jahr keinerlei peinliche Momente gegeben hätte - "außer für alle, die es wahrscheinlich gesehen haben und es wollten oder vermuteten, dass es so war."

"Wir sprechen miteinander, und es gibt überhaupt keine Seltsamkeiten", so Aniston.

"Es hat absolut Spaß gemacht. Brad und ich sind Kumpels, wir sind Freunde", betonte Aniston in der "The Howard Stern Show", als sie neben ihren "Friends"-Co-Stars Lisa Kudrow und Courteney Cox auftrat, in Bezug auf ihre berufliche Reunion mit Pitt. "Wir hatten Spaß und es war für einen guten Zweck."

Wird sich Jennifer Aniston noch einmal trauen?

Die "Morning Show"-Darstellerin war nach ihrer Scheidung von Brad Pitt von 2015 bis 2017 mit Justin Theroux verheiratet. Auch mit ihm ist sie freundschaftlich verbunden geblieben. Gegenüber People erzählte Aniston nun, dass sie nicht wieder heiraten wolle, sondern hoffe, einen "fantastischen Partner" zu finden.