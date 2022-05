Meghans Vater in kritischem Zustand im Spital: Verweigern Sussexes einen Besuch?

Um Herzogin Meghans Verh√§ltnis zu ihrem Vater Thomas Markle k√∂nnte es nicht schlechter bestellt sein. W√§hrend sie den Kontakt zu ihm meidet und ihm auch noch nicht ihre beiden Kinder Archie und Lilibet vorgestellt hat, l√§sterte der ehemalige Lichtregisseur in diverse TV-Shows √ľber seine Tochter ab und hat k√ľrzlich sogar einen eigenen Youtube-Kanal gestartet, auf dem er seine wenig schmeichelhafte Meinung √ľber Meghans Verhalten ihm gegen√ľber und ihren Mann Harry kundtut.

Meghans Vater Thomas Markle erlitt Schlaganfall

Nun wird berichtet, dass der entfremdete Vater der Herzogin von Sussex am Montagabend ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Laut Daily Mail habe er nur wenige Tage vor seiner geplanten Reise nach Gro√übritannien einen Schlaganfall erlitten. TMZ ver√∂ffentlichte eine Videoaufnahme aus dem Spital, in der Thomas Markle mit einer Sauerstoffmaske vor dem Gesicht zu sehen ist. Dem Promiportal zufolge wurde Markle gegen 21:30 Uhr Ortszeit aus Mexiko √ľber die Grenze in ein Krankenhaus in Chula Vista, Kalifornien, gebracht. Dem Bericht zufolge sei er nicht in der Lage gewesen, mit Sanit√§tern sprechen und musste seine Symptome auf ein Blatt Papier schreiben.