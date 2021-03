Die eine Sache, die Meghans Vater zutiefst bereut

Nur wenige Tage vor Harrys und Meghans Hochzeit im Mai 2018 sorgte deren Vater Thomas Markle für einen Skandal, als bekannt wurde, dass der ehemalige Lichtregisseur Paparazzi-Fotos von sich gestellt haben soll. Auf den Bildern, die unter anderem von der Daily Mail veröffentlicht wurden, ist zu sehen, wie bei dem heute 76-Jährigen für einen Anzug - scheinbar für Meghans Hochzeit, an der er am Ende aber nicht teilnahm - Maß genommen wird oder er in einem Internetcafé nach Artikeln über die Hochzeit sucht. Medienberichten zufolge soll Markle, der zurückgezogen in Mexiko lebt und vor einigen Jahren Pleite angemeldet hat, mit einem US-Fotografen zusammengearbeitet und die Bilder für eine sechsstellige Summe weltweit verkauft haben.

Thomas Markle rechtfertigt gestellte Fotos

Dass er die gestellten Fotos damals von sich machen ließ, tut ihm inzwischen aber leid, wie Meghans Vater nun in der Sendung "Good Morning Britain" zugab.

"Ich wünschte, ich hätte das alles nicht getan", sagte Thomas Markle. Als Erklärung, warum er sich gezwungen gefühlt hat, Fotos zu inzenieren, gab er an, dass er sich von Meghan, Prinz Harry und der königlichen Familie angesichts der ständigen Aufmerksamkeit der Presse in seinem Haus in Rosarito, Mexiko, völlig ungeschützt gefühlt habe.