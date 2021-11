Harry und Meghan: Glamour-Auftritt von Queen-Entscheidung überschattet

Nach der Geburt ihrer Tochter Lilibet Diana im Juni dieses Jahres haben sich Prinz Harry und Herzogin Meghan vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In der Zwischenzeit ist das Herzogpaar von Sussex aber wieder im vollen Einsatz. Das Ehepaar besuchte nun gemeinsam die "Salute to Freedom-Gala" in New York und verbreitete - trotz Rückzug aus dem Königshaus - jede Menge royalen Glamour.

Prinz Harry: Smoking statt Militäruniform

Prinz Harry hatte im Vorfeld der Veranstaltung mit einem herben Rückschlag zu verkraften: Für den Herzog von Sussex bedeutete der Rückzug aus der ersten Reihe der Royals den Verzicht auf seine militärischen Ehrentitel.

Obwohl er selbst als Soldat zwei Einsätze in Afghanistan absolviert hat, wurde dem 37-Jährigen Berichten zufolge das Recht auf das Tragen von Militäruniformen vom Palast entzogen. Harry besitzt mindestens zwei zeremonielle Uniformen und präsentierte sich in den vergangenen Jahren auch in diversen militärische Outfits. So trug er bei seiner Hochzeit mit Meghan 2018 eine "Blues and Royals"-Uniform.