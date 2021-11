Gemeinsamer Strahle-Auftritt: Donald und Melania Trump in der Liebes-Offensive

Viel wurde in der Vergangenheit schon über die Beziehung der Trumps spekuliert. Bereits als Donald Trump US-Präsident wurde, rankten sich böse Gerüchte, seine Ehe würde nur noch auf dem Papier bestehen. Als sich Melania nach dem Abschied aus dem Weißen Haus dann für längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurückzog, wurden einmal mehr Trennungsgerüchte laut. US-Enthüllungsjournalist Michael Wolff behauptete in seinem Buch "Landslide: The Final Days of the Trump Presidency" sogar, dass selbst Trump-Freunde Zweifel an der Echtheit seiner Ehe hegen sollen. Nun macht es aber den Eindruck, als würden der Ex-Präsident und seine Frau in die Liebes-Offensive gehen. Nachdem Melania in den vergangenen Monaten bei Auftritten ihres Mannes mit Abwesenheit glänzte, zeigte sie sich nun zum zweiten Mal in nur wenigen Tagen an der Seite Donald Trumps.

Melania Trump wirkt glücklich wie schon lange nicht mehr

Bei der Lincoln Gala, die am 6. November im Mar-a-Lago Club veranstaltet wurde, war das ehemalige Model Ehren-Gast. Auf Fotos von der Veranstaltung, die in den sozialen Medien geteilt wurden, wirkt die 51-Jährige ausgesprochen gut gelaunt. In der Tat hatte Melania Trump, die in einem langärmligen, bodenlangen Kleid mit Federbesatz glänzte, allen Grund zur Freude: Sie wurde bei der Gala mit dem "Spirit of Lincoln Award" ausgezeichnet.