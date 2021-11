Seltener Auftritt: Melania Trump sichtlich genervt von Ehemann Donald

Es gibt aber auch Menschen, die Melania Trump in Schutz nehmen. So meint etwa eine Userin: "Sie hat ihre Augen nur zugemacht und nicht mit diesen gerollt."

So oder so sorgte der gemeinsame Auftritt der Trumps für Aufsehen. Das Ehepaar zeigt sich kaum noch zusammen in der Öffentlichkeit. Waren bereits während Donald Trumps Amtzeit Pärchenauftritte eine Seltenheit, mied Melania in den vergangenen Monaten weitgehend offizielle Events. In der Vergangenheit waren deswegen immer wieder zu Spekulationen um die Ehe der Trumps laut geworden. Laut US-Enthüllungsjournalist Michael Wolff soll die Beziehung der beiden selbst dem nächsten Umfeld des Ex-Präsidenten Kopfzerbrechen bereiten. Freunde sollen an der Echtheit der Ehe zweifeln, aber es nicht wagen, Donald Trump darauf anzusprechen, behauptete dieser kürzlich in einem neuen Buch.