Jessica Simpson auf Foto vor Alkohol-Entzug nicht wiederzuerkennen

Schonungslos ehrlich: Die US-Schauspielerin und Sängerin hat auf Instagram ein schockierendes Foto veröffentlicht, welches vor vier Jahren entstanden ist, als sie noch regelmäßig Alkohol konsumierte und Tabletten nahm. In ihren Memoiren "Dukes of Hazzard" berichtet die inzwischen 41-jährige dreifache Mutter, dass sie seit 2017 trocken ist. Auf Instagram veröffentlichte Simpson nun ein altes Foto, welches aufgenommen wurde, als sie noch süchtig war.

Jessica Simpson: Offene Worte über Alkoholsucht

Auf dem Bild ist Simpson kaum zu erkennen: Sie trägt einen rosa Trainigsanzug, sitzt auf einem Sofa in einem abgedunkelten Raum. Ihr Gesicht ist stark gerötet und wirkt aufgequollen. "Diese Person am frühen Morgen des 1. November 2017 ist eine nicht wiederzuerkennende Version von mir", schreibt sie über den Schnappschuss. An diesem Tag sei ihr bewusst geworden, dass sie etwas ändern müsse, wenn sie ihr ihr "Licht" wiedererlangen wollte. "Dazu musste ich aufhören, Alkohol zu trinken", erzählt sie ihren Fans. Sie sei erschöpft gewesen. Mittlerweile sei sie seit vier Jahren trocken, berichtet der Reality-Star stolz.

"Es gibt so viel Stigmatisierung in Bezug auf Alkoholismus", schreibt sie. Um trocken zu werden und dies auch zu bleiben, habe sie "Scheitern, Schmerz, Bankrottsein und Selbstsabotage" als Teil ihres Lebens zu akzeptieren. "Das Trinken war nicht das Problem. Ich habe mich selbst nicht geliebt", stellt sie heute über ihre Schwierigkeiten von früher fest. "Das tue ich heute", sagt sie. Sie habe sich mit ihren Ängsten angefreundet und Teile ihres Lebens akzeptiert, die traurig sind. Heute sei sie "ehrlich und angenehm offen."

"Ich bin frei", sagt sie heute über sich selbst.