John, Willis, Teigen und Hopkins: Stars teilen Erfolge im Kampf gegen den Alkohol

Schauspielerin Rumer Willis hat das neue Jahr mit einem Meilenstein begonnen: Den Verzicht auf Alkohol. "Vier Jahre bin ich heute nüchtern. Ich bin so dankbar, dass ich mich anstelle von Ablenkung und Betäubung für mich entscheiden habe", schreibt sie in einem Statement auf Instagram. "Besonders im vergangenen Jahr, als so viel passiert ist. Auch wenn ich den Gefühlen, die manchmal hochkommen, nicht entfliehen kann, auch wenn sie noch so schmerzhaft sind, versuche ich mein Bestes, sie zu durchleben und besser wieder herauszukommen. Das Jahr hat so viele Herausforderungen mit sich gebracht, aber ich werde mich auch den kommenden stellen und ich weiß, ich werde sie meistern, wenn ich mich selbst liebe und mir beweise, dass ich es schaffe."