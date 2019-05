Raus aus der Alkoholsucht: "Ich habe nichts mehr zu verlieren"

Ressourcen entdecken

Werner Benner will diesmal drei Monate in der Suchtklinik bleiben, danach täglich in die ambulante Therapie kommen. „Ich habe nichts mehr zu verlieren.“ Jetzt geht es darum, in kleinen Schritten ein neues Leben aufzubauen. „Dabei hilft mir, wenn ich geistig gefordert werde. Eine gute Therapie gibt keine Ratschläge, sondern lässt einen selbst die Fragen stellen.“ Die Frage „Was hat mir früher einmal Spaß gemacht?“, ist eine davon. Zuletzt gab es in seinem Leben nur mehr Trinken und Fernsehen. Alle Leidenschaften und Stärken – verschüttet. Ziel ist es, verloren gegangene Ressourcen wiederzuentdecken und die damit verknüpfte Lebensfreude. Davon hängt der Verlauf dieser chronischen Erkrankung maßgeblich ab. Viele Suchtpatienten empfinden keinen Selbstwert mehr und keine Hoffnung. Es geht um Wertschätzung der eigenen Person - darum, dass man das, was man ist und tut, anerkennt. "Ich habe mich so oft geniert, wenn ich wieder rückfällig geworden bin und wieder in Therapie musste", erzählt Herr Benner: "Ich dachte: Mein Gott, jetzt bist du schon wieder da. Eine Ärztin hat mir dann folgendes auf den Weg gegeben: Sie nehmen doch immer wieder etwas mit, von Mal zu Mal, denken Sie daran." Aber jetzt. "Jetzt möchte ich wirklich vom Alkohol loskommen, es ist mir sehr ernst."