Alkohol: Wie viel ist eigentlich zu viel?

Alkoholkrank

Das ist kein Einzelfall: Etwa 370.000 Österreicher – rund fünf Prozent der erwachsenen Bevölkerung – gelten als alkoholkrank. Weitere neun Prozent konsumieren Alkohol in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß. In Summe konsumieren laut einer vom Sozialministerium in Auftrag gegeben Studie (Handbuch Alkohol-Österreich) 14 Prozent der österreichischen Bevölkerung - das sind etwa eine Million Menschen - Alkohol in einem problematischen Ausmaß.

Vergleichbare Zahlen für das Burgenland gibt es nicht, sagt Hausleitner. Generell könne aber gesagt werden, dass Alkohol eine große Rolle im Burgenland spiele. „Das Burgenland ist ein Weinbaugebiet, Alkohol steht eigentlich überall zur Verfügung. Und er ist Teil des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens.“

Nicht wenige Menschen haben aber auch ein Problem damit. Schließlich zählt Alkohol zu den wirksamsten psychotropen Substanzen, die es gibt. Die Frage lautet: Wie viel ist eigentlich zu viel? Darüber wollen die Experten des PSD Antworten liefern. Und zwar im Rahmen der „ Dialogwoche Alkohol“ – einer Präventionskampagne der ARGE Suchtvorbeugung, die von kommenden Montag bis Freitag in ganz Österreich stattfinden wird (siehe Zusatzbericht) .