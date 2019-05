Alkoholkonsum weltweit: Wo er zunimmt und wo er abnimmt

Die "Lancet" Autoren gehen für die Österreicher dieser Altersklasse für das Jahr 2010 von zwölf Litern Durchschnittskonsum reinen Alkohols aus (1990: 14,8 Liter). 2017 seien es im Durchschnitt wiederum um die zwölf Liter gewesen. Das wird sich laut den Berechnungen auch bis 2030 nicht verändern. Daten aus unterschiedlichen Studien lassen sich schwer vergleichen. Die GÖG/ÖBIG-Daten sind die offiziellen für Österreich. Im Handbuch Alkohol des Gesundheitsministeriums (2018 publiziert) ist von 18,8 Litern Alkohol Jahreskonsum bei den über 15-jährigen Männern und von 6,2 Litern bei den Frauen die Rede. Das deckt sich in etwa mit den Zahlen im "Lancet" (Frauen: 5,75 Liter, Männer: 18,48 Liter; 2017).

Umfassender Überblick

"Unsere Studie bietet einen umfassenden Überblick über die sich verändernde Landschaft des weltweiten Alkoholkonsums", fasste Psychologe Manthey zusammen. "Vor 1990 wurde der meiste Alkohol in Ländern mit hohem Einkommen konsumiert, mit den höchsten Werten in Europa. Dieses Muster hat sich jedoch deutlich verändert mit starken Rückgängen in Osteuropa und gewaltigen Zuwächsen in mehreren Ländern mit mittlerem Einkommen wie China, Indien und Vietnam." Dieser Trend werde sich voraussichtlich bis 2030 fortsetzen, so dass Europa dann nicht mehr den höchsten Alkoholkonsum haben werde.