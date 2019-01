"Trockener Jänner": Was ein Monat ohne Alkohol bewirkt

Wie bei Vorsätzen so üblich, hielt nicht jeder, der Anfang Jänner noch guten Willen zeigte, den Alkoholverzicht ein ganzes Monat lang durch. Trotzdem zeigten sich auch in dieser Gruppe ähnlich positive Effekte wie bei denen, die durchhielten – allerdings in geringerem Ausmaß. "Alleine der Versuch, einen trockenen Monat zu probieren, bewirkt also etwas", sagt Psychologe de Visser.