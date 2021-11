Unglamouröser erster Job: Womit Herzogin Meghan einst Geld verdiente

"Ich erinnere mich an das Gefühl, zu wissen, dass ich etwas getan habe", sagte die Herzogin während der Veranstaltung, in der sie sich für wirtschaftliche und berufliche Gleichberechtigung von Frauen stark machte. "Ich hatte in mich selbst investiert und diese Arbeit geleistet und wurde dafür entschädigt. Daraus entsteht ein Gefühl von Stolz."

Meghan Markle wurde in der Rolle der Rachel Zane in der Fernsehserie "Suits" bekannt. Durch ihre Heirat mit Prinz Harry am 19. Mai 2018 wurde sie Mitglied der britischen Königsfamilie. Im vergangenen Jahr sind die Sussexes in die USA gezogen, nachdem sie ihre Funktionen als ranghohe Royals niedergelegt hatten. Prinz Harry und Herzogin Meghan haben zwei gemeinsame Kinder: Sohn Archie, der am 6. Mai 2019 zur Welt gekommen ist und Tochter Lilibet Diana, die im Juni dieses Jahres geboren wurde.