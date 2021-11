Gar nicht nobel: Die eigentlichen Jobs der Royals

Von 2011 bis 2018 war Meghan Markle in der Anwaltsserie "Suits" zu sehen. Zuvor jobbte sie unter anderem als Model in der Sendung "Deal or No Deal" und als Schauspielerin in diversen TV-Produktionen, bis es dank "Suits" mit dem Durchbruch klappte. Obwohl die inzwischen 40-Jährige hart an ihrer Hollywoodkarriere gearbeitet hat, gab sie die Schauspielerei auf, bevor sie in das britische Königshaus hineingeheiratet hat und damit - vorübergehend - arbeitendes Mitglied der "Firma", wie der Palast auch genannt wird, wurde. Doch Herzogin Meghan ist nicht die einzige, die ihren bürgerlichen Job an den Nagel gehängt hat, um diesen gegen einen Adelstitel zu tauschen.