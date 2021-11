Was Meghans neues Interview über ihr Verhältnis zur Queen verrät

Seit ihrem Umzug in die USA engagiert sich Prinz Harrys Ehefrau zunehmend auch politisch. So machte sie sich unter anderem in einem offenen Brief an Nancy Pelosi und Chuck Schumer für Elternurlaub stark. Nun hat Herzogin Meghan, die im Juni zum zweiten Mal Mama geworden ist, einen seltenen Auftritt hingelegt und sich beim DealBook-Event der New York Times zur Gleichberechtigung von Frauen geäußert. Zusammen mit Unternehmerin Mellody Hobson sprach die 40-Jährige über die Rolle der Frau in Führungspositionen und Wirtschaft.

Herzogin Meghan im eleganten Business-Look

"Ich bin schon sehr lange aus den USA weg, habe sieben Jahre in Kanada gelebt, um zu arbeiten, und bin dann nach Großbritannien gezogen. Und zurückzukommen und jetzt Mutter von zwei Kindern zu sein und zu sehen, dass die USA eines von nur sechs Ländern auf der ganzen Welt sind, die keine Form von nationalem bezahlten Urlaub [für Eltern] anbieten, machte einfach keinen Sinn", sagte die Herzogin von Sussex unter anderem über Anliegen.

Dabei war es Meghan wohl wichtig, sich selbst als starke, berufstätige Frau zu präsentieren. Um an dem Online-Event teilzunehmen, reiste Meghan sogar eigens nach New York an - während sich Hobson lediglich aus ihrem Büro dazuschaltete. Die Herzogin von Sussex präsentierte sich bei dem Event in einem zurückhaltenden Business-Look ganz in Schwarz. Eine rote Mohnblumen-Brosche zierte ihr Oberteil.