Großer Auftritt: Was es mit Meghans speziellem Kleid auf sich hat

Dass Meghan Markle schon im Königshaus auf Styling-Gesetze der biederen Brit-Royals gepfiffen hat, beweisen schon frühere Auftritte mit ärmellosen Kleidern, hochgeschlitzten Roben und rückenfreien Tops, die viel Haut zeigten. Herzogin Kate oder andere Mitglieder der Royals könnte man sich in diesen Kleidern schwer vorstellen.

Jetzt hat Meghan durch ihren Austritt aus der "Firma", wie sie das Königshaus nennt, aber ohnehin keine ungeschriebenen Regeln mehr zu befolgen was ihre Outfits angeht.

Kosten des Outfits

Und so zeigte sich die ehemalige Herzogin von Sussex bei ihrem Abend-Auftritt in New York in einer sexy Robe von Carolina Herrera (Kostenpunkt: 1.500 Euro). Die Haare hatte sie zu dem pompösen Kleid streng zu einem Ballerina-Bun hochgesteckt.

Kombiniert wurde das Dess mit Beinschlitz und tiefem Ausschnitt mit dunkelroten Pumps von Giuseppe Zanotti um 300 Euro.

Was geradezu billig im Vergleich zu ihrem Schmuck ist. Den setzte sie dezent mit kleinen Diamantohrringen (10.000 Euro von Maison Birks) und zwei Armbändern von Cartier (das Love-Bracelet um 5.000 Euro, das Diamantarmband um 17.000 Euro) ein.