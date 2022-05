"Grey's Anatomy"-Star Jesse Williams: Wirbel um Nacktvideos im Internet

Second Stage, die Produktionsfirma hinter dem Stück, erklärte, dass daran gearbeitet wird, die Beiträge aus dem Internet zu entfernen und forderte, dass die Fotos von Williams nicht geteilt werden. Es wurde hinzugefügt, dass sie ihr Personal erweitert, um bei der Umsetzung ihrer Telefonrichtlinie zu helfen, damit die Besucher in Zukunft über das strikte Handy-Verbot während der Vorstellung aufgeklärt werden.

Jesse Williams: Tony-Nominierung für Theater-Rolle

Jesse Williams hatte besonders durch seine Rolle als Dr. Jackson Avery in der Serie "Grey's Anatomy" Bekanntheit erlangt. 2021 stieg er aus dem bekannten Arzt-Drama aus. Nun zeigt er sich erstmals auf der Theaterbühne.

Für den Schauspieler gab es die Woche, aber auch erfreuliche Nachrichten, welche durch die Leaks beinahe überschattet wurden. Für seine Darbietung im Stück wurde er für einen der begehrten Tony-Awards nominiert. Im Broadway-Stück ist er erstmals auf der Theaterbühne. In "Take Me Out" spielt er einen homosexuellen Baseball-Spieler. Die meisten Szenen finden in der Umkleidekabine oder unter der Dusche statt, wofür der 40-Jährige komplett nackt auf der Bühne steht.

Während seines Besuchs in Andy Cohens Sendung "Watch What Happens Live" wurde er auf seine Nacktszenen angesprochen und gefragt, wie das Publikum darauf reagieren würde. Williams erwiderte: "Alle um mich herum sagten: 'Meinst du das ernst? Bist du sicher? Nackt, nackt? Nackt?' Und jeder macht so eine große Sache. Es ist nur ein Körper. Sobald Sie es sehen, erkennen Sie, was auch immer. Es ist ein Körper. Ich darf nur keine so große Sache daraus machen."