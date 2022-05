Große Ehre für Schauspielerin Jennifer Aniston

Vor 19 Jahren war Jennifer Aniston der erste Gast in der Talkshow von Komikerin Ellen DeGeneres. Zum 20. Mal wird die Schauspielerin nun in der Sendung auftreten. Ihr nächster Besuch wird allerdings nicht nur ihr sondern generell der letzte in der Show sein - nach 19 Staffeln ist Schluss.

Letzte "Ellen"-Folge mit Jennifer Aniston und anderen Stars

Ellen DeGeneres hatte im Mai in einem Interview mit dem Magazin Hollywood Reporter mitgeteilt, die Show nach der laufenden 19. Staffel einzustellen. "Als kreative Person muss man ständig herausgefordert werden - und so großartig diese Show auch ist und so viel Spaß sie auch macht, sie ist einfach keine Herausforderung mehr", sagte sie. Für ihre letzten Folgen erwiesen sich viele Stars die letzte Ehre und statteten der Talk-Show-Moderatorin in den bereits abgedrehten Sendungen einen letzten Besuch ab.