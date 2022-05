Irritierende Nackt-Show auf Instagram: Fans besorgt um Britney Spears

In der Vergangenheit hat Britney Spears auf ihrem Instagram-Account ja schon des Öfteren blank gezogen. Nachdem sie vor Kurzem bekannt gegeben hatte, mit ihrem Freund Sam Asghari ein Kind zu erwarten, veröffentlichte sie nun abermals eine Reihe an offenbar älteren Nackt-Fotos, auf denen sie sich komplett unverhüllt vor ihrer Schwangerschaft zeigt. Ihren Followern wird Spears' Bedürfnis, sich derart in Szene zu setzen inzwischen aber etwas unheimlich.

Britney Spears irritiert mit Nackt-Fotos

Fotos "von meinem letzten Aufenthalt in Mexiko, bevor ein Baby in mir war. Warum zum Teufel sehe ich im Urlaub 10 Jahre jünger aus", schrieb Spears unter Bilder, auf denen sie splitterfasernackt posiert - und das nur Kurz, nachdem sie sich vorübergehend aus den Sozialem Medien zurückgezogen hatte. Ihre Brüste verdeckt die Musikerin mit ihren Händen, ihre Scham hat sie mit einem Herzchen-Emoji bedeckt. Es handelt sich weniger um künstlerische Akt-Fotos als um Frontalaufnahmen, die einander alle ähneln. Gleich sechs derartiger Bilder veröffentlichte Britney in ihrem ersten Posting. Es folgten zwei weitere Postings mit drei weiteren Nackt-Fotos, welche die Musikerin unter anderem mit den Worten kommentiert: "Man sollte nicht die Macht unterschätzen, es selbst zu tun und sich mit einem Selfie-Stick zu fotografieren."

Im November des vergangenen Jahres ist die Vormundschaft über den US-Popstar durch ihren Vater nach 13 Jahren aufgehoben worden. Die "Baby One More Time"-Interpretin war 2008 wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen worden. Spears' Vater übernahm daraufhin die Vormundschaft über die Musikerin und damit neben der Verwaltung ihrer persönlichen Belange auch die Kontrolle über ihr Vermögen.