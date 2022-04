Britney Spears wäre gerne "für die Ewigkeit" schwanger

Die werdende Mama scheint sich aber damit so richtig wohlzufühlen, wie sie jetzt ihre Fans wissen ließ. „Ich mag es wirklich, dieses kostbare Wunder in mir zu halten. Ich möchte einfach nur, dass die Zeit stehen bleibt und ich es für die Ewigkeit hier drin behalten kann“, schrieb sie auf ihrer Lieblingsplattform Instagram.

„Etwas so Heiliges und Schönes in mir zu halten, lässt mich gesegneter fühlen als alles andere“, so die Sängerin.

„Ich weiß, dass es sich schrecklich anhört, aber ich würde nicht einmal meine eigene Mutter mein Baby halten lassen, wenn es geboren ist“, gibt sie zu.